Войска РФ 20 минут обстреливали местность возле Амвросиевки из тяжелой артиллерии - СНБО

Российские войска сегодня с территории РФ на протяжении 20 минут обстреливали местность возле Амвросиевки из тяжелой артиллерии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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«Сегодня в час дня на протяжении 20 минут со стороны Российской федерации осуществлялся артиллерийский обстрел местности вблизи населенного пункта Амвросиевка. Огонь велся из минометов и установок “Град” по блокпостам украинских военных”, - сказал Лысенко. При этом он отметил, что с начала этой недели украинские пограничные подразделения обстреливали 25 раз, в том числе 13 - с территории России. Кроме того, было зафиксировано 9 случаев нарушения воздушного пространства Украины вертолетами РФ и десятью беспилотными самолетами-разведчиками.