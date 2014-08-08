На Одесчине продолжаются совместные учения подразделений ВМС ВСУ и батальонов территориальной обороны

В Одесской области продолжаются плановые мероприятия по отработке совместных действий подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и батальонов территориальной обороны, которые выполняют задачи по прикрытию государственной границы Украины.

Основной целью мероприятий является совершенствование взаимодействия между подразделениями войск береговой обороны, морской авиации, батальонов территориальной обороны и подразделениями Государственной пограничной службы Украины во время выполнения задач по назначению. С этой целью осуществлено многокилометровые марши определенных подразделений, в ходе которых, в частности, отработано взаимодействие с летательными аппаратами морской авиации. В маршах также приняла участие тяжелая бронетехника войск береговой обороны, которая передвигалась до определенного полигона на специально оборудованной технике.

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В районах проведения мероприятий побывал командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Сергей Гайдук. Руководитель вида ВС Украины обратил особое внимание командиров и начальников на необходимость учиться принимать решения в нестандартных ситуациях, а также в условиях недостаточно знакомой местности.

7 августа на одном из военных полигонов вблизи города Котовск совместно повышал полевую выучку личный состав батальона территориальной обороны, военнослужащие танкового и артиллерийского подразделения и морские пехотинцы. По оценке командира батальона, все поставленные задачи выполнены, учебные цели достигнуты.