Военные врачи Харькова получили благотворительную помощь почти на 1,5 миллиона гривен

Так, ООО «Киевское производственное объединение «Медаппаратура» передало новый передвижной стоматологический кабинет на базе автомобиля Зил-53, что в автономном режиме позволяет проводить лечение и протезирование.

От коллектива Змиевской теплоэлектростанции военные врачи получили три аппарата искусственного дыхания, один прибор для вентиляции легких и другое медоборудование.

Представители группы компании «Фокстрот» подарили военному госпиталю бытовую технику, а член комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады, народный депутат Украины Святослав Ханенко привез из столицы лекарства для первой неотложной помощи.

Общая сумма материально-технической помощи составила почти 1,5 миллиона гривен.

Подарки от благотворителей принял директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатій. Офицер поблагодарил всему личному составу медицинского центра за самоотверженность и добровольное участие в проведении антитеррористической операции, а также отметил хорошие дела благотворителей.

- Благодаря всем тем, кто занимается здоровьем освободителей Донбасса, военно-медицинские учреждения получили материальную поддержку на сумму свыше 16 миллионов гривен. За все время АТО мои подчиненные со всей страны помогли 1439 военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Военные врачи из Харькова в стационарных условиях поспособствовали выздоровлению 1070 бойцов различных силовых ведомств. Большинство подарков уже завтра будет отправлено для военных врачей в районы выполнения задач, - отметил представитель оборонного ведомства.

По словам командования Военно-медицинского клинического центра Северного региона, общая сумма благотворительной помощи, которая с апреля постоянно поступает к ним, составила более 3 миллионов. Современное медоборудование, многофункциональные кровати, телевизоры, компьютеры, лекарства и даже пианино бесплатно привезли харьковчане для нужд военно-медицинского учреждения.