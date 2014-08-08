Минобороны закупило 33 квартиры для военнослужащих и семей погибших воинов АТО

Эти квадратные метры для военнослужащих приобретены за средства Министерства обороны у частного застройщика в 172-квартирном доме. Стоит отметить, что очередники Ровенского гарнизона получили квартиры уже с ремонтом и центральным отоплением.

- Здание уже сдано в эксплуатацию и передано на баланс Костопольского городского совета. Дом утеплили, а во дворе для маленьких жителей оборудована детская площадка, - отметил начальник Квартирно-эксплуатационного отдела г. Ровно подполковник Олег Падитель.

К слову, среди новоиспеченных владельцев квартир есть не только офицеры, но и пенсионеры и военнослужащие военной службы по контракту.

- На сегодня в очереди в гарнизоне находится 949 семей. Мы видим, что в такое сложное время руководство Министерства обороны делает все возможное, чтобы защитить военных социально, - отметил председатель жилищной комиссии Ровенского гарнизона полковник Владимир Кузик.

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- Это уже четвертый дом, где в соответствии с программой обеспеченности жильем очередников военные получили жилье. Перед этим квадратные метры военные получили в Николаевской, Львовской и Черкасской областях. Военные должны знать, что их семьи будут защищены и обеспечены, - подчеркнула заместитель директора Департамента капитального строительства Минобороны Украины Лариса Храмченко.

Во время вручения смотровых ордеров временно исполняющий обязанности командующего войск оперативного командования «Север» полковник Виктор Шамко подчеркнул, что среди прочих квартиры получают семьи военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи в составе подразделений антитеррористической операции.