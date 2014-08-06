Минобороны совместно с Минобразования начали всеукраинскую акцию "Письмо раненому"
19:15, 06 августа 2014Армия
3
Ведомства предложили всем желающим поддержать раненых военнослужащих письмами.
Дети пишут письма солдатам / mil.gov.ua
В Министерстве обороны и Министерстве образования и науки Украины предложили всем желающих поддержать военнослужащих, которые получили ранения в результате выполнения боевых задач в рамках проведения мероприятий антитеррористической операции и находятся на лечении и проходящих реабилитацию в военно-медицинских учреждениях Министерства обороны Украины.
"Помощь, детские рисунки, письма в поддержку раненых военнослужащих будут способствовать более быстрому восстановлению их моральных, психологических и духовных сил и возвращению в боевые порядки", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter