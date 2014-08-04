Россия не может единолично принимать решение о введении миротворцев в Украину - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, введение миротворческого контингента находится в компетенции исключительно ООН.Читайте такжеНа границе с Украиной РФ сосредоточила 34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой

Лысенко заметил, что еще одним условием введения миротворческого контингента должно быть согласие обеих сторон конфликта. “Пока никакого заявления ООН, никакого согласия ни одной из сторон нет”, - отметил Лысенко.

Он отметил, что гражданской войны в Украине нет, “мы освобождаем свою территорию от бандитов и террористов”.