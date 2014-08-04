Россия не может единолично принимать решение о введении миротворцев в Украину - СНБО
14:07, 04 августа 2014Армия
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Россия не имеет права единолично принимать решение о введении миротворческого контингента в Украину.
Россия не имеет права единолично принимать решение о введении миротворческого контингента в Украину - СНБО / telegraf.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, введение миротворческого контингента находится в компетенции исключительно ООН.Читайте такжеНа границе с Украиной РФ сосредоточила 34 единицы военной бронетехники с миротворческой символикой
Лысенко заметил, что еще одним условием введения миротворческого контингента должно быть согласие обеих сторон конфликта. “Пока никакого заявления ООН, никакого согласия ни одной из сторон нет”, - отметил Лысенко.
Он отметил, что гражданской войны в Украине нет, “мы освобождаем свою территорию от бандитов и террористов”.
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