Боевики в Донецке и Горловке активно осуществляют разведку
10:48, 28 июля 2014Армия
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Террористы ищут людей, которые помогают силам АТО.
REUTERS
Террористическими формированиями в Донецке и Горловке осуществляются разведывательные мероприятия.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.
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"Незаконными вооруженными формированиями в городах Донецк и Горловка активно осуществляются контрразведовательные мероприятия. По городам распространяются ориентировки на лиц, которые помогают силам АТО", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, боевики перемещаются небольшими группами в район Славянска и Краматорска под видом мирных жителей.
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