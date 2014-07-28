Боевики в Донецке и Горловке активно осуществляют разведку

10:48, 28 июля 2014
Армия
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Террористы ищут людей, которые помогают силам АТО.

REUTERS

Террористическими формированиями в Донецке и Горловке осуществляются разведывательные мероприятия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

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"Незаконными вооруженными формированиями в городах Донецк и Горловка активно осуществляются контрразведовательные мероприятия. По городам распространяются ориентировки на лиц, которые помогают силам АТО", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, боевики перемещаются небольшими группами в район Славянска и Краматорска под видом мирных жителей.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

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