Основной удар сил АТО направлен на группировки, захватившие Горловку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«После того, как вчера вечером был освобожден Лисичанск, наш главный удар направлен на Горловку, потому что этот город является основным стратегическим пунктом, который является дорогой в Донецк», - заявил он.

«Как только группировка террористов в Горловке будет обезврежена, открывается прямой путь в Донецк, при этом идет блокирование Донецка с других сторон, и боевикам не дают возможности покинуть его, а также получить подкрепление со стороны границы», - добавил Лысенко.

Читайте такжеЗа неделю силы АТО освободили десять населенных пунктов - СНБО (карта)По его словам, «ожесточенные бои идут в направлении Луганска, особенно в приграничной полосе».