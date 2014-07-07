В зоне АТО инженеры ВС проводят работу по разминированию объектов
09:57, 07 июля 2014Армия
0 0
Украинские войска освободили от боевиков еще два населенных пункта Артемовск и Дружковка.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Согласно сообщению, ночью боевики обстреливали позиции сил АТО. Был осуществлен обстрел блокпоста в районе населенного пункта Амвросиевка в направлении Ленинского.
Также террористы из минометов обстреляли подразделение пехотинцев в районе населенного пункта Довжанское.Читайте такжеНочью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО - Тымчук
"23.50 Обстрел из стрелкового оружия блокпосту возле Рубежного. Потерь нет. 00.15 Населенный пункт Кременное из лесополосы обстреляли из стрелкового оружия. Один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.
Инженерами Вооруженных сил проводится работа по разминированию объектов (дорог, мостов,зданий).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter