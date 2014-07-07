В зоне АТО инженеры ВС проводят работу по разминированию объектов

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Согласно сообщению, ночью боевики обстреливали позиции сил АТО. Был осуществлен обстрел блокпоста в районе населенного пункта Амвросиевка в направлении Ленинского.

Также террористы из минометов обстреляли подразделение пехотинцев в районе населенного пункта Довжанское.Читайте такжеНочью террористы совершили ряд нападений на позиции сил АТО - Тымчук

"23.50 Обстрел из стрелкового оружия блокпосту возле Рубежного. Потерь нет. 00.15 Населенный пункт Кременное из лесополосы обстреляли из стрелкового оружия. Один военнослужащий ранен", - говорится в сообщении.

Инженерами Вооруженных сил проводится работа по разминированию объектов (дорог, мостов,зданий).