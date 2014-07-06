Террористы обстреливают жилые кварталы Луганска в районе вокзалов - Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Подразделениями Вооруженных Сил Украины, привлеченными к антитеррористической операции, проводится комплекс неотложных мер по нейтрализации циничных и коварных действий боевиков до их полной ликвидации", - сказано в сообщении.

Ранее корреспондент УНИАН сообщал, что в Луганске слышны сильные взрывы тяжелой артиллерии сразу в трех районах: Ленинском, Октябрьском и Каменобродском - со стороны автовокзала, ПАО «Лугансктепловоз», областной больницы, Свято-Владимирского собора.