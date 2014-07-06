Террористы обстреливают жилые кварталы Луганска в районе вокзалов - Минобороны
17:21, 06 июля 2014Армия
0 0
В настоящее время террористы ведут активный огонь из артиллерийских систем по жилым кварталам в районе железнодорожного и автовокзалов города Луганск.
Террористы обстреливают Луганск из артиллерии / @euromaidan
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
"Подразделениями Вооруженных Сил Украины, привлеченными к антитеррористической операции, проводится комплекс неотложных мер по нейтрализации циничных и коварных действий боевиков до их полной ликвидации", - сказано в сообщении.
Ранее корреспондент УНИАН сообщал, что в Луганске слышны сильные взрывы тяжелой артиллерии сразу в трех районах: Ленинском, Октябрьском и Каменобродском - со стороны автовокзала, ПАО «Лугансктепловоз», областной больницы, Свято-Владимирского собора.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter