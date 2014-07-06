В Луганске слышны мощные взрывы и выстрелы, жителям советуют не выходить на улицу

В Луганске слышны мощные взрывы тяжелей артиллерии сразу в трех районах: Ленинском, Жовтневом и Каменнобродском.

Как передает корреспондент УНИАН, взрывы слышны со стороны автовокзала, ПАО «Лугансктепловоз», областной больницы, Свято-Владимирского собора.

Предположительно, стреляют из танков, гранатометов, автоматов, пулеметов.

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Также слышны автоматные очереди. Виден дым. Перекрыто движение транспорта в восточную часть города. На улицах практически пусто.

Относительно спокойно сейчас только в Артемовском районе города.

Из-за артобстрелов жителям Луганска советуют не выходить из домов.

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Как сообщает пресс-служба горсовета, мэр Луганска Сергей Кравченко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не выходить из дома и без крайней необходимости не передвигаться по городу.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июля, силы АТО освободили от террористов Славянск и Краматорск.

Боевики, которые оставили эти города, зашли в Луганск и Донецк.