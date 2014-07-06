В Луганске слышны мощные взрывы и выстрелы, жителям советуют не выходить на улицу
Предположительно, стреляют из танков, гранатометов, автоматов, пулеметов.
В Луганске слышны мощные взрывы тяжелей артиллерии сразу в трех районах: Ленинском, Жовтневом и Каменнобродском.
Как передает корреспондент УНИАН, взрывы слышны со стороны автовокзала, ПАО «Лугансктепловоз», областной больницы, Свято-Владимирского собора.
Предположительно, стреляют из танков, гранатометов, автоматов, пулеметов.
Читайте такжеВ Луганск въехали 8 КамАЗов и 4 автобуса с террористами из Славянска - активист
Также слышны автоматные очереди. Виден дым. Перекрыто движение транспорта в восточную часть города. На улицах практически пусто.
Относительно спокойно сейчас только в Артемовском районе города.
Из-за артобстрелов жителям Луганска советуют не выходить из домов.
Читайте такжеВ Луганске и Донецке воевать с боевиками будет сложнее из-за огромной численности мирного населения - Тымчук
Как сообщает пресс-служба горсовета, мэр Луганска Сергей Кравченко обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, не выходить из дома и без крайней необходимости не передвигаться по городу.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июля, силы АТО освободили от террористов Славянск и Краматорск.
Боевики, которые оставили эти города, зашли в Луганск и Донецк.
Луганск pic.twitter.com/i85ukYrjVL
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) July 6, 2014
Луганск Пустой Луганск pic.twitter.com/ClOdzCvSoC
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) July 6, 2014