Порошенко вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского

Сегодня, 18 июня, в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского состоялся выпуск слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки, а также прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею начала подготовки военных специалистов в учебных корпусах Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В торжествах принял участие Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко, исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, руководящий состав оборонного ведомства и Генерального штаба ВС Украины, а также глава Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет.

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Глава государства поздравил офицеров с окончанием учебы и со 100-летним юбилеем начала подготовки военных специалистов в учебном заведении.

"Сто лет назад в Киеве на историческом месте, которое назвали Кадетской Рощей, была основана эстафета военного образования, славных офицерских традиций и ратных дел. И я, и весь украинский народ верим в вас, дорогие генералы, офицеры, дорогие выпускники, и возлагаем на вас надежду. И я уверен, я знаю - мы будем гордиться вами! Слава Украине!" - отметил Петр Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас восстановление боеспособности украинской армии является главным приоритетом для власти.

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"Я могу вас заверить: и для меня, и для украинского правительства, и главное - для украинского народа армия есть и будет приоритетом номер один", - заявил Глава государства.

Петр Порошенко вручил выпускникам университета оперативно-стратегического уровня золотые медали и дипломы с отличием. А исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль наградил переходной саблей времен Богдана Хмельницкого лучшего выпускника оперативно-тактического уровня подготовки майора Евгения Кияшка. Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине господин Саймон Смит вручил меч королевы Великобритании лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня подготовки полковнику Валерию Залужному.

Выпускники произнесли торжественную клятву выпускника Национального университета обороны Украины. После этого в учебных корпусах Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского произошло поощрения группы офицеров и работников ВС Украины по случаю 100-летнего юбилея начала подготовки военных специалистов приказами Министра обороны и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

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По результатам государственной аттестации и в соответствии с решением Государственной экзаменационной комиссии 134 выпускника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского получили дипломы магистра, 16 из которых - с отличием. Трое слушателей получили диплом с отличием и золотой медалью.