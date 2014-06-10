В Сухопутных войсках убеждены, что сепаратисты уже проиграли
14:39, 10 июня 2014Армия
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И.о. начальника штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-майор Петр Никитенко убежден, что сепаратисты на востоке Украины уже проиграли.
Командование Сухопутных войск определенное в победе Украины / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.
“Наш руководящий состав и бойцы подготовлены и оснащены и выполняют боевые задачи, где-то более успешно, где-то менее успешно. Но общий результат свидетельствует о том, что лидеры сепаратистов уже говорят, что они проиграли. То есть мы (силы АТО - УНИАН) выполняем боевые задачи лучше, чем они (бандформирования на Донбассе - УНИАН)”, - сказал генерал-майор.
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