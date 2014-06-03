Украине известно, что РФ может использовать украинские самолеты с целью провокации - Минобороны

На этом сегодня, 3 июня, подчеркнул исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль во время брифинга для представителей СМИ по итогам участия в заседании Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

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"Сегодня ночью мы получили информацию о том, что 8 самолетов Миг-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые остались на территории временно оккупированной АР Крым и имеют украинскую военную символику на борту, начали активно готовиться для провокационной цели - использование на Востоке нашего государства с целью показать, как Вооруженные Силы Украины применяют оружие по мирному населению. Данная информация была широко распространена отечественными средствами массовой информации, так что теперь российская сторона знает, что о ее планах хорошо известно", - подчеркнул он.