Минобороны закупило для армии 10 тыс. бронежилетов на 51,4 млн гривень

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины».

В сообщении сказано, что договор между Минобороны и научно-производственным предприятием "Темп-3000" о приобретении бронежилетов был заключен 30 мая 2014 года.

Половина бронежилетов будет поставлена Министерству обороны до 30 июня, а остальные 5 тыс. - до 31 июля.Читайте такжеХарьковские предприятия займутся перевооружением армии

Источником финансирования приобретения бронежилетов являются средства государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, в мае министр финансов Александр Шлапак заявил, что Министерство финансов направит средства от продажи казначейских обязательств «Военные» в размере 100 млн грн на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.Читайте такжеСтуденты-медики собрали деньги на 15 бронежилетов для украинской армии

По состоянию на 29 мая в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” на счета Минобороны в качестве помощи Вооруженным силам Украины от юридических и физических лиц поступило почти 126,7 млн грн, из которых 119,1 млн грн – денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ. Значительную часть этих средств Минобороны планирует направить на покупку бронежилетов для украинской армии.