На Луганщине террористы напали на военные части, захватили оружие и уничтожили РЛС
Вчера, 31 мая, вооруженные лица совершили нападения на две воинские части Вооруженных сил Украины в Луганской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.
В одной из частей террористы, применив автоматическое оружие и ручные гранаты, вывели из строя радиолокационную станцию.
В другой части захвачены здания и более 40 единиц стрелкового оружия, говорится в сообщении.
Среди украинских военнослужащих пострадавших нет, сообщили в пресс-службе.
Прокуратурой по факту уничтожения радиолокационной станции открыто уголовное дело по ст. 113 УК (диверсия).
По факту захвата воинской части возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт). Также решается вопрос ответственности военных должностных лиц за нарушение требований законодательства по организации хранения оружия, боеприпасов и другого военного имущества, сообщили в прокуратуре.