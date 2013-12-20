В 2013 году количество военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые прошли языковую подготовку, увеличилось в полтора раза

Языковая подготовка военнослужащих осуществляется как на курсах иностранных языков при высших военных учебных заведениях и воинских подразделениях высших учебных заведений (в том числе за рубежом ), так и по месту дислокации органов военного управления, воинских частей и учреждений, без отрыва военнослужащих от исполнения служебных обязанностей" связей.

По первому направлению обучения курсы по изучению иностранного языка в Украине проводятся в Национальном университете обороны Украины им. И. Черняховского, Военном институте Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного, Военной академии в г. Одесса, Харьковском университете Воздушных Сил им. И. Кожедуба, Житомирском военном институте им. С. Королева, Академии Военно - Морских Сил им. П. Нахимова.

В 2013 году, по сравнению с прошлыми годами, проведено более наборов слушателей на указанные курсы, что позволило увеличить количество военнослужащих, которые прошли языковую подготовку, в полтора раза.

Кроме того, украинских военнослужащих направлено на обучение на языковых ( профессиональных ) курсах за рубежом: в США, ФРГ, Канаду, Великобританию, Литву, Эстонию, Швейцарию, Словакию, Италию, Турцию, Южную Корею, Венгрию и Польшу.

Работа по изучению иностранных языков в учебных заведениях стран - партнеров продолжается и с каждым годом набирает обороты.

В текущем году значительно активизирована работа по изучению иностранных языков в органах военного управления, воинских частях и учреждениях. Здесь занятия проходят в группах по 10-15 человек под руководством офицеров, владеющих языком на необходимом уровне.

С целью повышения эффективности системы языковой подготовки военнослужащих, в настоящее время в Вооруженных Силах Украины определен перечень воинских частей и учреждений, привлекаемых для участия в международных мероприятиях и для которых изучение иностранного языка является приоритетным, а также проработаны Дорожную карту создание в Вооруженных Силах Украины административной системы управления языковой подготовкой и повышения эффективности программного администрирования.

Разработаны учебно-методические программы и рекомендации по обучению, другие учебные материалы, которые в электронном виде распространено в Вооруженных Силах Украины.

В настоящее время в Министерстве обороны Украины завершается процесс планирования мероприятий международного сотрудничества Вооруженных Сил Украины на 2014 год. В следующем году запланировано проведение мероприятий с оборонными ведомствами и вооруженными силами стран - членов НАТО, ЕС, СНГ согласно предварительным договоренностям.