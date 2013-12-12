«Прирост числа контрактников в Вооруженных Силах свидетельствует о доверии общества к армии», - Министр обороны Украины

Результатом выполнения Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года должен стать вывод Вооруженных Сил на качественно новый уровень боеготовности, обеспечение перехода на контрактный принцип комплектования и повышение социальной защиты военнослужащих.

Об этом сегодня, 11 декабря, заявил Министр обороны Украины Павел Лебедев во время встречи с личным составом Военного института телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций.

Министр обороны проинформировал о планах оборонного ведомства по совершенствованию принципов применения, подготовки и повседневной деятельности Вооруженных Сил с использованием лучших военных стандартов.

- Работу по концептуальным изменениям уже начата. В частности, разработана и реализуется национальная концепция оперативных возможностей войск, которая станет основой для процессов планирования применения, подготовки и развития Вооруженных Сил, сбалансирования их потребностей с имеющимися ресурсами, - отметил он.

По словам Павла Лебедева, в ходе реформы предполагается восстановить рациональный баланс между численностью боевых частей и частей обеспечения.

- При этом процент воинских частей, способных немедленно реагировать на возможные угрозы, вырастет более чем в три раза, - отметил он.

Министр обороны сообщил, что в настоящее время 60% должностей рядового и сержантского состава в Вооруженных Силах Украины уже укомплектованы военнослужащими по контракту.

- Прирост числа контрактников свидетельствует о доверии общества к Вооруженным Силам, - подчеркнул Павел Лебедев.