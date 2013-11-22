Киевскому военному лицею имени Ивана Богуна - 70 лет!

Поздравить юбиляров пришли представители руководящего состава Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, ветераны и выпускники разных лет. Также наилучшие пожелания высказали представители Киевской городской государственной администрации, которые от имени Председателя вручили лучшим воспитателям и ветеранам грамоты.

- Мы уверенно можем сказать, что одним из наших приоритетов является формирование мировоззрения будущих защитников Родины и продолжение кадетских традиций. Сегодня большое внимание уделяется государственной и патриотической направленности учебно - воспитательного процесса, формированию будущей военной элиты государства, - отметил временно исполняющий обязанности начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна полковник Александр Бондаренко.

Завершились торжества праздничным концертом, который подготовили воспитанники.