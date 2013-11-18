В Винницкой области военные авиаторы отработали задачи в тандеме со спецназовцами из Хмельницкой области

В боевом тандеме с авиаторами свои задачи отрабатывали более полусотни военнослужащих по контракту и офицеров 8 отдельного полка специального назначения из Хмельницкого.

Командир авиационной бригады военный летчик первого класса гвардии полковник Олег Нечипорук сообщил, что полеты проходили днем в простых и ночью в сложных метеорологических условиях.

– Цель очередной летной смены – это подготовка молодого летного состава к выполнению задач по назначению и выполнение годовых проверок уже подготовленными летчиками с подтверждением их классной квалификации. Экипажи самолетов, кроме восстановления техники пилотирования и навигации, выполнения различных упражнений по курсу боевой подготовки, отрабатывали практические задачи по десантированию личного состава с разных высот, – подчеркнул гвардии полковник Олег Нечипорук.

Заместитель командира авиационной эскадрильи гвардии капитан Артем Олейник, как командир экипажа, и штурман бригады гвардии майор Игорь Маринин во время этой летной смены впервые приступили к выполнению контрольных и тренировочных полетов на десантирование личного состава.

В течение летной смены было выполнено 120 прыжков с парашютом, половина из которых проходила ночью.

– Десантирование для спецназовцев – только способ добраться в тыл противника, чтобы выполнить там боевую задачу. Военно-транспортный самолет делает это быстрее, – констатирует заместитель командира 8 отдельного полка специального назначения Сухопутных войск ВС Украины по воздушной подготовке подполковник Виктор Бусановський.

Военнослужащие 8 отдельного полка специального назначения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, десантировавшись на Гавришевский военный аэродром возле Винницы, выполнили ряд специфических задач в составе разведывательных и диверсионных групп – захватили командный пункт, склады с оружием, боеприпасами и взрывчаткой и другие важные объекты аэродрома условного противника.