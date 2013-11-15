Курсанты сдали кровь для онкобольных детей

- С просьбой о помощи к нам обратились представители благотворительной организации " Фонд помощи онкобольным детям" Вместе к жизни ". Отделению для лечения больных были срочно нужны доноры, - рассказывает заместитель начальника института по воспитательной работе полковник Владимир Наконечный.

Эта просьба была доведена до личного состава военного вуза, и 20 четвертокурсников пожелали помочь детям.

- Приятно, что будущие офицеры понимают цену человеческой жизни, дети - это наше будущее, и кто, как не мы, защитники Отечества, должны защищать его ! - Отметил полковник Владимир Наконечный.

Стоит отметить, что офицеры и курсанты университета уже несколько лет подряд приобщаются к таким благородным делам, и не только, когда нужны доноры для спасения конкретного человека, но и для пополнения банка крови.