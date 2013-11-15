Минобороны отменил решение о распределении квартир в Киеве должностным лицам Генштаба Вооруженных Сил Украины

1. Учитывая подтвержденные факты допущенных нарушений при распределении квартир и выводы комиссии, проводившей служебное расследование, отменено решение о предоставлении жилой площади адмиралу Кабаненко И.В. и старшему лейтенанту Барабашук А.В.

2. Ранее утвержденные решения об объявлении состава жилищной комиссии гарнизона города Киева от 16 мая 2013 № 7 отменены как такие, которые выданы с превышением полномочий и не соответствуют требованиям приказов Министерства обороны Украины.

3. С целью недопущения в будущем подобных случаев, начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины генерал-полковнику Замане В.М. и начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВС Украины Грузинской Я.А. поручено упорядочить и сделать более прозрачным для общественности:

- Ведение квартирного учета в воинских частях, гарнизонах и квартирно-эксплуатационных органах;

- Ведение учетных дел военнослужащих и лиц уволенных с военной службы в запас или в отставку и членов их семей;

- Упорядочение учета жилплощади, которая поступает в гарнизонов для распределения среди военнослужащих.

По решению Министра обороны Украины Павла Лебедева, военнослужащих и работников ВС Украины, которые допустили нарушения, выявленные в ходе служебного расследования, будут привлечены к дисциплинарной ответственности приказами соответствующих командиров и начальников.