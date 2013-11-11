Министр обороны Павел Лебедев открыл вторую очередь хирургического отделения в Мукачевском военном госпитале - новый операционный блок

10:35, 11 ноября 2013
Армия
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Начальник Мукачевского военного госпиталя подполковник медицинской службы Ярема Бекер доложил Министру обороны о состоянии отделений и отметил, что на сегодняшний день отделения госпиталя функционируют с нагрузкой в 115 процентов.

8 ноября Министр обороны Украины Павел Лебедев ознакомился с состоянием дел в Мукачевском военном госпитале.

В сопровождении временно исполняющего обязанности директора Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковника медицинской службы Виталия Андронатия и начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковника медицинской службы Ивана Гайды руководитель оборонного ведомства ознакомился с военно-медицинским учреждением.

Начальник Мукачевского военного госпиталя подполковник медицинской службы Ярема Бекер доложил Министру обороны о состоянии отделений и отметил, что на сегодняшний день отделения госпиталя функционируют с нагрузкой в 115 процентов.

Павел Лебедев посетил ведущие отделения госпиталя, поинтересовался у пациентов уровнем оказания медицинских услуг, выслушал предложения. Не обошел своим вниманием и палаты для ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы.

В рамках инспекции Министр обороны принял участие в торжественном открытии второй очереди хирургического отделения - нового операционного блока, и выразил убеждение, что теперь военные хирурги смогут оказывать помощь всем нуждающимся.

- Введение нового блока "в строй" для нас является действительно знаковым событием - это позволит поднять на более высокий уровень оказание хирургической помощи нашим пациентам, активизирует работу всех звеньев медицинского учреждения, - рассказал начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда.

Министр обороны Украины Павел Лебедев оценил усилия коллектива Мукачевского военного госпиталя на оценку "хорошо".

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