НАТО поблагодарила Украину за важный вклад военных в поддержание мира

Заместитель Генерального секретаря поблагодарил за активное участие украинских военных в мероприятиях по поддержанию мира под руководством НАТО, в частности недавнее присоединение фрегата "Гетьман Сагайдачный" в операции по противодействию пиратству "Океанский щит" и выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным партнером НАТО в обеспечении мира и стабильности в Европе и мире.

Павел Лебедев отметил, что такие регулярные встречи важны и способствуют активизации сотрудничества Киева и Брюсселя. Он проинформировал собеседника об изменениях, произошедших с момента последней встречи в феврале этого года, а также о реализации приоритетных направлений сотрудничества Украины с НАТО. Было привлечено внимание к участию Украины в операциях НАТО, совершенствование организации подготовки и выполнения годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО, а также продолжение системного реформирования украинской армии.

В этом контексте министр обороны Украины сообщил об утверждении Президентом Украины Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года. Он подчеркнул, что упомянутым документом предусмотрено вывести украинскую армию на качественно новый уровень боеспособности, обеспечить переход на контрактный принцип комплектования, а также преодолеть коррупцию и повысить уровень социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

- До 2017 года мы должны иметь небольшие по численности, мобильные, хорошо подготовленные, обеспеченные новыми и модернизированными образцами техники Вооруженные Силы, - подчеркнул Павел Лебедев.

Министр обороны Украины также очертил основные направления развития оборонных аспектов конструктивного партнерства нашего государства с НАТО, в том числе внедрение нормативных документов НАТО, достижения оперативной совместимости, совершенствование системы военного образования, борьбы с коррупцией, оборонно-технического сотрудничества, а также социальной адаптации уволенных военнослужащих.

Александр Вершбоу отметил высокий уровнь сотрудничества НАТО с Украиной, особенно отметив важный вклад нашего государства в усилия НАТО по поддержанию мира. Он призвал Украину продолжать активное реформирование национального сектора безопасности и обороны в направлении европейских стандартов с использованием всех существующих механизмов и программ сотрудничества, в том числе участия в реализации многонациональных проектов в рамках Концепции НАТО "Умная оборона" и других оборонных инициатив Альянса.

Было отмечено, что НАТО будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине в проведении глубинных реформ во всех сферах практического сотрудничества, определенных в Годовой национальной программе.