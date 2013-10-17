Военнослужащие Симферопольского гарнизона обсудили вопрос "Гендерной культуры в сфере безопасности"

В работе семинара, который проходил в фондах 8 гарнизонного дома офицеров, кроме военнослужащих гарнизона приняли участие представители других силовых структур, а также представители общественных организаций и СМИ.

Спикеры дискуссий, в число которых вошли председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж, начальник отдела военно-социальной работы Главного управления по работе с личным составом полковник Виталий Голота, доцент кафедры телевидения и радиовещания Института журналистики КНУ им. Шевченко Ольга Гресько, а также вице-президент Атлантического совета Украины Олег Кокошинский предложили присутствовать для обсуждения ряд актуальных тем.

Среди других говорилось о законодательных аспектах обеспечения гендерной политики в сфере безопасности, обеспечение гендерного равенства гендерный подход в миротворческих и военных операциях. Не остался без внимания присутствующих обсуждения программы НАТО «Женщины, мир и безопасность" и военно -гражданского сотрудничества. Рассмотрены составляющие гендерного фактора НАТО и в этом контексте проблематику предотвращения и урегулирования конфликтов путем привлечения женской составляющей на примере миссий НАТО и миротворческих операций. Отдельно проработаны вопросы "женщины, как проводники безопасности стратегий и идей" .

По словам координаторов проекта главная цель мероприятия заключалась в анализе гендерного положения, сложившегося в секторе безопасности Украины, разработке рекомендаций по улучшению гендерной политики и практики в силовых структурах, а также формирование предложений к Годовой Национальной программы сотрудничества Украины с НАТО на 2014 год в части обеспечения прав человека в сфере гендерного равенства.

- От мысли каждого из вас состоять общественные мнение. Именно поэтому мы стараемся преодолеть информационный вакуум и совместными усилиями решить указанные вопросы. Нам важно чтобы вы имели исчерпывающую информацию, а также важно иметь обратную связь, то есть услышать ваши мнения и предложения, - отметил во время дискуссии председатель Общественной лиги Украина - НАТО Сергей Джердж.

В ходе работы семинара все присутствующие получили информационные материалы относительно сотрудничества Украины с НАТО и литературу о деятельности Североатлантического альянса.