Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отпраздновал 80-летие

Торжества начались утром с построения на плацу личного состава Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ), объявления праздничных приказов и возложение цветов к мемориальной доске первому начальнику Военного института генерал-лейтенанту Жукову Сергею Анатольевичу.

Основные праздничные события произошли в Центральном доме офицеров ВС Украины. Присутствующие имели возможность посмотреть документальные фильмы "Военному институту - 80", "Вооруженные интеллектом", ознакомиться с книгой "История Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в фотодокументах", изданной коллективом авторов, спецвыпуском газеты ВИКНУ "универсанты", знаком "80 лет основания военной подготовки в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко" и буклетом "Фотогалерея: выдающиеся украинские военные деятели и фигуры", посвященные юбилею.

Юбиляров и гостей музыкальными произведениями встречал симфонический оркестр Ансамбля песни и танца ВС Украины.

Начались торжественные собрания с приветствия Премьер-министра Украины Николая Азарова и ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Героя Украины академика Леонида Губерского, вручение Почетных грамот и Благодарностей Университета.

С поздравлениями и искренними пожеланиями успехов в учебе, службе и личных делах выступили первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник, председатель Синодального отдела Украинской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архиепископ Белоцерковский и Богуславский его Высокопреосвященство Августин, первый заместитель Председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Вадим Иванченко, директор международно-правового Департамента администрации государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Александр Мельников, Председатель Совета Киевской городской организации ветеранов Николай Мартынов и другие.

Начальник Военного института генерал-майор Виктор Балабин выразил слова благодарности ректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, руководству Министерства обороны Украины, и ветеранам ВИКНУ за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и праздновании 80 годовщины высшего военного учебного заведения.

Праздничный концерт начался Гимном Военного института в исполнении симфонического оркестра Ансамбля песни и танца ВС Украины.