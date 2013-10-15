Призывники г.Киев и Киевской области раз пополняют ряды Вооруженных Сил Украины

Сегодня, 15 октября, с территории сборного пункта Киевского городского военного комиссариата в рамках последней призывной кампании в Вооруженные Силы Украины состоялись торжественные проводы на срочную военную службу 190 призывников из Киева и Киевской области.

Будущих воинов с выдающимся событием в жизни поздравили представители Киевской областной организации ветеранов, родительского комитета, родные и близкие. Они призвали юных защитников Отечества служить честно и преданно, добросовестно выполнять служебные обязанности. В торжественных мероприятиях также приняли участие военнослужащие Роты почетного караула Отдельного полка Президента Украины, которые своим выступлением поздравили присутствующих.

После торжественного митинга о перспективах служения в рядах Вооруженных Сил Украины рассказал военный комиссар Киевского городского комиссариата полковник Владимир Кидонь.

- После ознакомления призывников со всеми перспективами служение в Вооруженных Силах по контракту, а именно с социальным пакетом, денежным обеспечением и другими привилегиями более 10 человек изъявили желание связать свою жизнь с армией. План небольшой, и мы его полностью выполнили.

По словам Киевского городского военного комиссара полковника Владимира Кидоня, призывная кампания в столице продолжается организованно, все призывники имеют хорошее здоровье и выражают большое желание служить в рядах Вооруженных Сил и других воинских формированиях Украины, ведь это последний призыв. Поэтому Киевщина гордится своими юношами, - отметил он.

Справка. 14 октября Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ № 562 /2013 "О сроках проведения очередных призывов, очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу во внутренние войска Министерства внутренних дел Украины и увольнения в запас военнослужащих в 2014 году".

"В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, во исполнение законов Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины" постановляю:

1. Не производить в 2014 году призыв в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования (кроме внутренних войск Министерства внутренних дел Украины)"...