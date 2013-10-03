Военнослужащие Украины и Швеции провели военно-политические консультации

Представители делегации Королевства Швеция во главе с директором Департамента международного сотрудничества Министерства обороны капитаном 1 ранга Леннартом Даниелсоном обменялась опытом с директором Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Александром Затынайко и другими представителями оборонного ведомства. В частности, обсудили вопросы совместной безопасности и обороны Европейского союза и регионального сотрудничества безопасности. Стороны оценили современное состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между министерствами обороны и вооруженными силами Украины и Королевства Швеция, а также согласовали проект плана сотрудничества на 2014 год.

- Для Украины опыт реализации оборонной политики Швеции немаловажен, ведь это европейская страна, не входящая в блок НАТО, и завершила переход на контрактную форму комплектования вооруженных сил несколько лет назад, а также участие в миротворческих операциях в составе европейских сил безопасности, - сообщил перед началом консультаций заведующий сектором региональной безопасности Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины полковник Александр Гайворонский.

Председатель шведской делегации капитан 1 ранга Леннарт Даниелсон рассказал, что правительство их страны поручило Министерству обороны и Вооруженным силам Королевства Швеции оказать необходимую помощь и содействие Украине на пути к европейской интеграции, в частности в вопросах оборонной политики и реформирования украинского войска с помощью опыта лучших образцов вооруженных сил европейских стран.

- В следующем году мы планируем сосредоточить сотрудничество на обучении и подготовке украинских военнослужащих, а также расширить количество совместных мероприятий наших оборонных ведомств, - отметил шведский офицер.

Подводя итоги мероприятия, директор Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Александр Затынайко отметил, что наше государство имеет многолетний опыт успешного сотрудничества с НАТО, поэтому у нас есть основания и потенциал для углубления сотрудничества с Европейским союзом.

- Мы заинтересованы в успешном развитии европейского проекта и готовы играть активную роль в европейских структурах безопасности и тесно работать над их совершенствованием, - сообщил Александр Затынайко.

Кроме непосредственно консультаций украинская сторона подготовила для шведской делегации насыщенную и познавательную культурную программу. Во время пребывания в Одессе скандинавские гости посетили Военно-исторический музей Южного оперативного командования, посмотрели оперу "Травиата" в Одесском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие в обзорной экскурсии по городу и Одесским морским торговым портом.

В Военной академии представители Министерства обороны Королевства Швеция, кроме двусторонних консультаций, также ознакомились с инфраструктурой и организацией учебного процесса курсантов, посетили музей учебного заведения.

В следующем году двусторонние военно-политические консультации будут продолжены в Королевстве Швеция.