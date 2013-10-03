В Военно-медицинском центре Центрального региона открыт новый кабинет с аппаратурой - "FibroScan"

Сегодня, 3 октября, в поликлиническом отделении Военно-медицинского клинического центра Центрального региона состоялось открытие кабинета еластометрии. Начальник медицинской части Центра кандидат медицинских наук подполковник медицинской службы Игорь Мельник, представляя общественности и журналистам новый кабинет, оснащенный современной диагностической аппаратурой, отметил, что диагностический аппарат "FibroScan" - это признанный мировой стандарт в гепатологии.

- Стоимость этого аппарата - 680 тысяч гривен. Таких по всей Украине 3 или 5 может и наберется. Он приобретен за средства, которые были заработаны коллективом нашего Центра. "FibroScan" - это новая технология в неинвазивной диагностике состояния печени, которая за 10-15 минут позволяет получить качественную оценку эластичности клеток печени для диагностики фиброза и цирроза у пациентов с различными гепатологического заболеваниями, - подчеркнул подполковник медслужбы Игорь Мельник.

Кроме того, начальник медицинской части ВМКЦ ЦР добавил, что для категорий граждан, которые не имеют права на бесплатное лечение в военных медицинских учреждениях Министерства обороны Украины, процедура обследования будет стоить около 200 гривен в 7-8 раз дешевле стоимости аналогичных услуг в частных клиниках городов-миллионников.

Справка . Идея технологии заключается в использовании колебаний низкой частоты для количественной оценки эластичности тканей печени . Благодаря меньшей стоимости и степени риска , ультразвуковая эластография представляет собой идеальный метод диагностической визуализации для определения биоеластичности тканей и некроза . Принцип действия аппарата основан на результате гистологических исследований: чем тверже печень , тем выше степень развития фиброза . Исследуемый объем не менее чем в 100 раз превышает объем пробы ткани , получаемой с помощью биопсии печени , при этом , что важно , оценивается разнородность распространение фиброза печени . Преимуществами методики является ее неинвазивный , отсутствие побочных эффектов и осложнений , немедленный результат , получаемый сразу после окончания исследования , использовать аппарат для мониторинга проводимой терапии и оценки ее эффективности . Благодаря доступности процедуры и возможности мгновенного получения результатов , фибросканування можно рекомендовать всем больным вирусными гепатитами для исключения выраженного фиброза печени , а также для мониторинга динамики прогрессирования заболевания в процессе диагностики и лечения заболеваний.