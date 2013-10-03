На базе учебного центра Академии сухопутных войск началась подготовка контрактников

Первый заместитель начальника Академии сухопутных войск полковник Александр Сивак пожелал преподавателям и командирам учебного центра высоких результатов в обучении и воспитании военнослужащих по новым специальностям, а курсантам - настойчивости и усердия во время овладения военной науки.

Начальник 184-го учебного центра полковник Александр Грищук сообщил, что в целом на базе этого военного заведения есть возможность готовить солдат и сержантов военной службы по контракту за 89 военно-учетным специальностям, а одновременно подготовку может проходить более 500 военнослужащих.

Справка. 184-й учебный центр был создан в 2012 году. Сначала в этом учебном подразделении Академии сухопутных войск осуществляли подготовку военнослужащих военной службы по контракту, а именно специалистов инженерного дела, радиационной, химической, биологической защиты, топогеодезического и навигационного обеспечения.

В этом году на его базе начали подготовку военнослужащих и по другим военно-учетным специальностям, ранее осуществлялась в 169-м учебном центре в пгт Десна, 50-м отдельном учебном отряде специальной подготовки в городе Кировоград и 865-м учебном центре логистики в городе Шепетовка .

Срок подготовки военнослужащих по базовым уровнем, выпускники которого замещать должности командиров отделений и взводов, продлится один месяц, а по профессиональным направлениям - полтора месяца.