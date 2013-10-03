Военные открыли 17- й международный фестиваль воздухоплавателей «Воздушное братство»
На днях в Крыму прошел 17- й Международный фестиваль воздухоплавателей «Воздушное братство» , в котором приняли участие 23 экипажа из Молдовы , Беларуси , Литвы , Украины и Росии.Фестиваль стартовал в Феодосии на стадионе " Кристалл" , а открыть его в небе и на земле поручили военным.
От имени военного ведомства с открытием фестиваля участников поздравил заместитель председателя Общественного совета при Минобороны Украины , Герой Украины , заслуженный летчик - испытатель СССР , президент ОО "Федерация авиационного спорта Украины " Александр Галуненко.
Парашютисты - испытатели Государственного научно - испытательного центра ВС Украины , где начальником заслуженный летчик - испытатель СССР Герой Украины генерал - майор Юрий Тишков , в составе спортивного клуба команды "Пара -Крым " выполнили показательные прыжки с парашютами типа " крыло " . Во куполами на километровой высоте раскрылись Государственный флаг Украины , флаги АР Крым , ВДВ и морской пехоты.
С зрелищной демонстрацией рукопашного боя выступили и " черные береты " 1 - го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты , где командиром подполковник Дмитрий Делятицький . Посмотреть на зрелище собрались тысячи феодосийцев и гостей города .
Как сообщил президент Федерации воздухоплавания Украины Александр Николаев , военные всегда принимают активное участие в подобных мероприятиях , им есть что показать , а нам есть кем гордиться.