2014 станет началом развития новой, современной украинской армии на контрактной основе - Янукович
"Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные Силы стал последним - с 2014 года украинская армия переходит на контрактную основу". Об этом заявил Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович во время общения с представителями СМИ в Международном центре миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск на Львовщине.
- 2014 - это уже фактически начало развития новой, современной украинской армии на контрактной основе, - сказал Виктор Янукович.
По его словам, на сегодня 60% Вооруженных Сил уже составляют контрактники, а со временем их количество будет увеличиваться.
Вместе с тем Глава государства отметил, что на подготовку профессиональных военнослужащих требуется определенное время.
- Обычный солдат срочной службы за такой короткий срок времени не способен получить качественную подготовку. А мы должны понимать, что наши бойцы имеют дело с современным вооружением, электронной техникой, - подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович.
По убеждению Президента Украины, переход на профессиональную контрактную армию является требованием настоящего времени.
- Мы обязаны это делать, и мы сделаем! - подчеркнул Глава государства.