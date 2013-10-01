2014 станет началом развития новой, современной украинской армии на контрактной основе - Янукович

- 2014 - это уже фактически начало развития новой, современной украинской армии на контрактной основе, - сказал Виктор Янукович.

По его словам, на сегодня 60% Вооруженных Сил уже составляют контрактники, а со временем их количество будет увеличиваться.

Вместе с тем Глава государства отметил, что на подготовку профессиональных военнослужащих требуется определенное время.

- Обычный солдат срочной службы за такой короткий срок времени не способен получить качественную подготовку. А мы должны понимать, что наши бойцы имеют дело с современным вооружением, электронной техникой, - подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович.

По убеждению Президента Украины, переход на профессиональную контрактную армию является требованием настоящего времени.

- Мы обязаны это делать, и мы сделаем! - подчеркнул Глава государства.