Боеспособные Вооруженные Силы - важный залог самостоятельности и суверенитета - Янукович
Сегодня продолжается поэтапное повышение денежного обеспечения, уже в ближайшее время будет существенно расширено строительство жилья для военнослужащих, внедряются новые современные стандарты в их повседневной деятельности и быту.
Об этом сказал сегодня, 1 октября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович после завершения учений в Международном центре миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск на Львовщине.
Повышение социальных стандартов для военнослужащих будет осуществляться на основе современных подходов.
По убеждению Президента, шаги, которые уже сделаны и будут сделаны в ближайшем времени, будут способствовать улучшению кадрового потенциала Вооруженных Сил Украины и уровня их подготовки. По словам Виктора Януковича, это повысит престиж и значимость профессии военного в украинском обществе.
- В сегодняшнем мире боеспособные Вооруженные Силы - важный залог самостоятельности и суверенитета. Руководство государства приложит все усилия, чтобы наша армия, авиация и флот были готовы защитить Родину, - подытожил Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович.