Боеспособные Вооруженные Силы - важный залог самостоятельности и суверенитета - Янукович

Об этом сказал сегодня, 1 октября, Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович после завершения учений в Международном центре миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск на Львовщине.

Повышение социальных стандартов для военнослужащих будет осуществляться на основе современных подходов.

По убеждению Президента, шаги, которые уже сделаны и будут сделаны в ближайшем времени, будут способствовать улучшению кадрового потенциала Вооруженных Сил Украины и уровня их подготовки. По словам Виктора Януковича, это повысит престиж и значимость профессии военного в украинском обществе.

- В сегодняшнем мире боеспособные Вооруженные Силы - важный залог самостоятельности и суверенитета. Руководство государства приложит все усилия, чтобы наша армия, авиация и флот были готовы защитить Родину, - подытожил Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Янукович.