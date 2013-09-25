Свой день рождения авиаторы отметили по-боевому - в небе

Начиная с самого утра на аэродроме бригады уже кипела кропотливая, расписанная до мелочей и минут напряженная работа. Не успел город начать новый рабочий день, как в небо уже поднялся первый истребитель. Вслед за ним раз за разом взлетали другие борта.

Всего за день авиаторы 114-й бригады тактической авиации провели в небе почти 5:00. Они отработали упражнения на взлет в составе пары и выполнили специальные задачи по перехвату и уничтожению вражеских самолетов различных типов.

С начала года личный состав бригады провел в небе более 200 часов. Более опытные пилоты ввели в строй и поставили на крыло своих молодых коллег. Также нынешние именинники приняли участие в ряде учений, в которых продемонстрировали высокую выучку и профессионализм.