Свой день рождения авиаторы отметили по-боевому - в небе
Годовщину со времени создания личный состав 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации отметил как и положено настоящим боевым пилотам-истребителям. В этот день прошла очередная успешная летная смена.
Начиная с самого утра на аэродроме бригады уже кипела кропотливая, расписанная до мелочей и минут напряженная работа. Не успел город начать новый рабочий день, как в небо уже поднялся первый истребитель. Вслед за ним раз за разом взлетали другие борта.
Всего за день авиаторы 114-й бригады тактической авиации провели в небе почти 5:00. Они отработали упражнения на взлет в составе пары и выполнили специальные задачи по перехвату и уничтожению вражеских самолетов различных типов.
С начала года личный состав бригады провел в небе более 200 часов. Более опытные пилоты ввели в строй и поставили на крыло своих молодых коллег. Также нынешние именинники приняли участие в ряде учений, в которых продемонстрировали высокую выучку и профессионализм.