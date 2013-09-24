Фрегат украинских ВМС "Гетьман Сагайдачный" отправился в дальний поход

При морского перехода и с прибытием к месту назначения фрегат совершит непосредственную подготовку к выполнению задач операции по противодействию пиратству на море "Океанский щит" и операции ЕС "Аталанта" в районе, приближенном к проведению этих операций.

Корабль в длительное плавание провожали командующий ВМС ВС Украины адмирал Юрий Ильин, члены военного совета флота, ветераны отечественных ВМС, родные и близкие военных моряков.

Обращаясь к личному составу, адмирал Юрий Ильин подчеркнул, что до сих пор корабли национального флота в такой длительный поход не ходили.

- Вы первые. Первыми быть трудно, но очень почетно. Флот гордится вами! - Отметил командующий национальных ВМС. - В этом строю - лучшие из лучших, которые заслужили право на выполнение этой очень важной для нашего государства миссии. Вы будете защищать национальные интересы нашего государства. Помните каждую минуту: вы защитники Отечества, по вам судить о нашем государстве, о наших Военно-Морские Силы.

Он также пожелал всем отличного здоровья и счастливого плавания.

К моряков напутственным словом также обратились помощник Министра обороны Украины адмирал запаса Виктор Максимов, первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Федор Рубанов, бывший командующий ВМС ВС Украины адмирал запаса Игорь Тенюх, почетный председатель Совета организации ветеранов ВМС Украины вице-адмирал в отставке Николай Клитный .

Кораблем командует капитан 2 ранга Роман Пятницкий.