До проведения агитации были привлечены ответственные офицеры управления воздушного командования "Центр", заместители командиров по воспитательной и социально-психологической работы, офицеры по работе с личным составом воинских частей гарнизона, резервисты и призывная молодежь.

Так, на центральной площади города Васильков была развернута агитационно-информационный пункт, состоялась трансляция видеоматериалов по рекламированию военной службы по контракту.

Офицеры провели рекламно-агитационную работу среди присутствующих, довели до потенциальных кандидатов требования о принятии на военные службу по контактом и ответили на многочисленные вопросы.

В Запорожье, на базе областного центра занятости, командованием областного военкомата также был проведен Всеукраинский день "Ярмарка вакансий".

Этот рекламно-агитационный и информационно-разъяснительный мероприятие проводилось с целью привлечения граждан в возрасте до 35 лет, которые находятся на учете в областном центре занятости населения, как трудоустроены, для прохождения военной службы по контракту на должностях рядового, сержантского и старшинского состава.

К собравшимся было доказано условия поступления, порядок следования и преимущества военной службы, льготы и социальные гарантии для военнослужащих и членов их семей.

В 2013 году перед военными комиссариатами этой области установлено плановое задание по отбору кандидатов на военную службу по контракту в количестве более 580 человек. В настоящее время контракт заключили 200 человек из Запорожской области.

В ходе мероприятия была использована видео и полиграфическая рекламная продукция по реформированию ВС Украины и принятия на военную службу по контракту.

Всеукраинский день "Ярмарка вакансий" состоялся и в районных центрах занятости Запорожской области, где военные комиссары районных (городских) военкоматов провели рекламно-агитационную работу по привлечению граждан на контрактную службу.

В Ужгороде, на базе 15-го горно-пехотного батальона также состоялась презентация военной службы по контракту. Мероприятие было организовано областным военным комиссариатом, Ужгородским районным и городским центрами занятости, при непосредственном участии командования и военнослужащих части.

К горным пехотинцев пришло около двух сотен потенциальных "контрактников": молодые юноши и девушки, которые учатся в школах, профессионально-технических училищах, а также те граждане, которые находятся на учете в районном и городском центрах занятости.

По словам офицеров, важным в отборе будущих контрактников является предоставление обстоятельных консультаций всем желающим по вопросам прохождения военной службы по контракту непосредственно на месте. В общем, военная часть, где командиром подполковник Олег Зима предложила всем желающим 158 вакантных должностей. После завершения собеседований в фойе клуба 15 закарпатцев согласились узнать больше информации о заключении контракта с оборонным ведомством.

Стоит отметить, что в рамках Всеукраинского дня "Ярмарка вакансий" подобные мероприятия проходили не только в воинских частях, но и в центрах занятости населения. Так, во Львовской области были проведены встречи представителей воинских частей с гражданами в возрасте до 35 лет, которые находятся на учете в центрах занятости. В общем, информацию о военной службе по контракту смогли получить около тысячи граждан.