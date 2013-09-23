В Очакове открыта школа будущих флотоводцев
В Очакове на базе общеобразовательной школы I-III ст. № 2 торжественно открыт кружок военно-патриотического направления "Школа юнг". Мероприятие состоялось на территории учебного заведения в присутствии военных моряков гарнизона, педагогического коллектива, учащихся и их родителей.
Решение о создании кружка для воспитания учащейся молодежи на лучших флотских традициях было принято руководителями воинских частей исходя из концепции, по допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи и непосредственного поручения командующего Военно-Морских Сил ВС Украины.
Руководители военных учреждений, дислоцирующихся на территории города, поздравили первых двадцать воспитанников, заинтересовались военными знаниями флотской дела и неравнодушных к истории и традициям отечественного флота. Каждый из них получил от начальника Очаковского гарнизона капитана 1 ранга Виталия Харченко удостоверение о зачислении в большой братской семьи будущих защитников Отечества.
Следующее воскресенье очаковские юнги начнут путь покорения морских пространств и получения знаний профессии военного моряка.