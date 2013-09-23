В Очакове открыта школа будущих флотоводцев

Решение о создании кружка для воспитания учащейся молодежи на лучших флотских традициях было принято руководителями воинских частей исходя из концепции, по допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи и непосредственного поручения командующего Военно-Морских Сил ВС Украины.

Руководители военных учреждений, дислоцирующихся на территории города, поздравили первых двадцать воспитанников, заинтересовались военными знаниями флотской дела и неравнодушных к истории и традициям отечественного флота. Каждый из них получил от начальника Очаковского гарнизона капитана 1 ранга Виталия Харченко удостоверение о зачислении в большой братской семьи будущих защитников Отечества.

Следующее воскресенье очаковские юнги начнут путь покорения морских пространств и получения знаний профессии военного моряка.