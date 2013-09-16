Военнослужащие на вертолете Ми-8 совершили патрулирование пограничной полосы Либерия - Сьерра-Леоне

Дополнительные задания для экипажей транспортно-боевых вертолетов Ми-8 обусловленные перебазированием вертолетного звена Ми-24 в Кот-д'Ивуар и необходимостью патрулирование границ Либерии с некоторыми соседними государствами.

Экипаж вертолета Ми-8 во главе с командиром звена подполковником Виталием Хоптием от международного аэродрома "Робертсфилд" совершил перелет на площадку вблизи населенного пункта Тубманбург, где прошел брифинг с наблюдателями Миссии ООН в Либерии. Во время брифинга стороны обсудили порядок выполнения патрулирования границы и особенности маршрута. Впоследствии экипаж с наблюдателями на борту начал выполнять полетные задания.

- Протяженность маршрута патрулирования составила около 280 километров, - рассказывает подполковник Виталий Хопта. - Задание выполнялось над водной, горной местностью и джунглями. Особенность выполнения полета заключалась в нестабильности и изменчивости погоды, что связано с сезоном тропических дождей. При необходимости, по просьбе наблюдателей, осуществляли для уточнения ситуации повторные пролеты над территорией, которая привлекла их внимание.

Общий налет украинского экипажа составил 3 часа 30 минут.