Военные летчики-испытатели "покорили" гостей международного авиационного фестиваля в Крыму

Фестиваль собрал тысячи людей - гостей из Украины, России, Польши, Беларуси, военных летчиков, летчиков-космонавтов авиаконструкторов, планеристов, авиамоделистов, пилотов сверхлегкой авиации, дельтапланеристов и парапланеристов.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику пионерам планеризма Антонова и С. Королеву. В торжествах приняли участие почетные гости фестиваля Герои Украины - генеральный конструктор КБ им. Антонова, заслуженный летчик-испытатель Дмитрий Кива, заслуженный летчик-испытатель Александр Галуненко, заслуженный летчик-испытатель директор Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-майор Юрий Тишков, генеральный конструктор вертолетной техники, президент АО "Мотор Сич" 'Вячеслав Богуслаев, летчик-испытатель Сергей Трошин; Герои Советского Союза заслуженные летчики-испытатели Юрий Курлин и Валерий Мигунов, а также дочери Олега Антонова - Анна и Елена Антоновы и внук первого победителя Коктебельского взлета 1923 Леонид Юнгмайстер.

Авиаторы Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины - военные летчики-испытатели первого класса полковники Александр Пахольченко и Владимир Корж начали авиационный праздник в воздухе. На учебно-тренировочном реактивном самолете Л-39М1 они продемонстрировали элементы высшего пилотажа восторженным зрителям.

А опытные пилоты-испытатели ветеран Афганистана и Югославии 65-летний Сергей Тишков и 36-летний подполковник Юрий Юхимук продемонстрировали гостям фестиваля пилотаж вертолета Ми-8МСБ в "ограниченном пространстве". Именно такой пилотаж и был недавно продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в Москве "МАКС-2013". Всего в ходе испытаний на этом вертолете за несколько последних лет было поставлено 11 (!) Мировых рекордов.

После полета дети "облепили" уникальный вертолет, а пилоты с большим удовольствием рассказали заинтересованным зрителям о его возможностях и провели экскурсию на борту вертолета представителям медиа и многочисленным гостям.

Своими искусными полетами гостей порадовали пилоты десятков самолетов, вертолетов, планеров, дельтапланов, парапланов.

Стоит отметить, что по замыслу организаторов, такой масштабный авиационный слет отныне будет проводиться ежегодно.

Справка. Легендарную гору Клементьева, что в Крыму называют колыбелью отечественной авиации. Именно здесь в 20-30 годах прошлого века "становились на крыло" тысячи молодых людей и среди них всем известные - О. Антонов, С.Ильюшин, С. Королев, М. Тихонравов, А.Яковлев, которые в дальнейшем стали главными и генеральным конструкторами авиационной и ракетно-космической техники.