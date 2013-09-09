Томаш Семоняк: "Двусторонняя встреча подтверждает плодотворное сотрудничество военных ведомств двух государств"
19:12, 09 сентября 2013Армия
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По словам министра национальной обороны Республики Польша Томаша Семоняк, проведенная в Севастополе двусторонняя встреча военных делегаций двух государств наглядно свидетельствует плодотворное сотрудничество военных ведомств Украины и Польши.
- Польша высоко оценивает уровень военного сотрудничества Украины с силами НАТО и Европейского Союза, - сказал журналистам сегодня, 9 сентября, министр национальной обороны Республики Польша Томаш Семоняк. - Как уже отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев, мы планируем до конца года завершить процесс создания украинского-польско-литовской бригады. Этот шаг подтверждает, что европейский курс Украины наполняется конкретными действиями.
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