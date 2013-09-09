Томаш Семоняк: "Двусторонняя встреча подтверждает плодотворное сотрудничество военных ведомств двух государств"

- Польша высоко оценивает уровень военного сотрудничества Украины с силами НАТО и Европейского Союза, - сказал журналистам сегодня, 9 сентября, министр национальной обороны Республики Польша Томаш Семоняк. - Как уже отметил Министр обороны Украины Павел Лебедев, мы планируем до конца года завершить процесс создания украинского-польско-литовской бригады. Этот шаг подтверждает, что европейский курс Украины наполняется конкретными действиями.