Региональные общественные приемные Министра обороны стали эффективным инструментом

Прием граждан в Севастополе провела координатор региональных приемных МО Украины - главный специалист отдела по работе с гражданами и доступа к публичной информации Светлана Розовик . Мероприятие прошло в соответствии с графиком выездных приемов граждан представителями структурных подразделений Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По словам Светланы Розовик , проведения выездных приемов граждан позволяет сэкономить собственные средства на проезд в Киев и способствует более оперативному решению проблем.

- Люди должны понимать , что обращаясь со своими проблемами к нам в Киеве или в регионах , они получат абсолютно одинаковый результат , - сказала Светлана Розовик . - Кстати , за все время работы в Региональных общественных приемных Министра обороны Украины обратилось более полутора тысяч человек , и большинство обращений были решении на местах. Это свидетельствует о том , что Региональный общественные приемные Министра обороны стали эффективным инструментом в решении социальных проблем военнослужащих , членов их семей и ветеранов военной службы.

Всего во время выездного приема в Севастополе было зарегистрировано восемнадцать обращений , из которых три письменных . Пятнадцать обращений были решены на месте , а три переданы в высшие инстанции.

Следующий выездной прием граждан в Севастопольской региональной общественной приемной Министра обороны Украины состоится 15 ноября 2013 года и проведет его представитель Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины.

Вся помощь , которую оказывают специалисты в Региональной общественной приемной Министра обороны Украины , абсолютно бесплатно . Военнослужащие , ветераны и пенсионеры Вооруженных Сил Украины , члены их семей , проживающие в Севастополе и на территории Автономной Республики Крым , могут обратиться за помощью в приемную два раза в неделю - во вторник и четверг по адресу : 99058 , г. Севастополь, ул. Пролетарская, 30 , телефон (0692) 42-82-62, электронная почта: rgp-sevastopol@mail.ru.