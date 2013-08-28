Украинские военные летчики приняли участие в авиационном показе «International air show-2013»

Целью визита к заграничным коллегам было участие личного состава и авиационной техники вида в проведении международного авиационного показа «International air show-2013», динамическая и статическая демонстрация тактико-технических возможностей самолетов Су-27УБ, Су-27, Су-25 и Ил-76, поддержание натренированности летного и летно-инструкторского состава во время выполнения международных перелетов.

По отзывам иностранных коллег, одним из ярких элементов международного авиационного показа «International air show-2013» стало выполнение демонстрационных полетов экипажем самолета Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ, который пилотировали летчики первого класса подполковники Александр Оксанченко и Дмитрий Фишер.

За яркое и профессиональное выполнение демонстрационного полета Президент Республики Польша Бронислав Коморовский лично поблагодарил украинским военным летчикам.

В целом, в авиационном показе приняли участие 37 стран мира.