В Киеве состоялось торжественное собрание по случаю Дня Независимости

Сегодня, 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины состоялось торжественное собрание возле памятника государственному деятелю князю Владимиру Великому с участием Главы государства Виктора Януковича.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Украины Николай Азаров, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, Министр обороны Украины Павел Лебедев, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, члены правительства, представители духовенства и общественности, Вооруженных Сил Украины, Киевского военного лицея имени Ивана Богуна .

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