В Крыму проходят сборы специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной службы

Также к участию в собрании привлечены летный состав морской авиационной бригады ВМС Украины, испытателей Государственного научно-исследовательского центра Вооруженных Сил Украины (город Феодосия) и военнослужащих батальона морской пехоты.

Планируется выполнение парашютных прыжков как на круглых, так и на спортивных парашютных системах. Кроме десантирования на ограниченную по размерам площадку, военнослужащие совершат безпарашутное десантирования на воду, а также проведут эвакуацию условно пострадавшего на борт вертолета с помощью лебедки.

По словам начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы инспектора-летчика отдела подготовки морской авиации управления морской авиации командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковника Анатолия Глиненка, в рамках мероприятия планируется проведение шести летных смен, на каждую из которых запланировано 144 прыжка.

- Цель сборов - проверка готовности специалистов поисково-спасательной и парашютно-десантной группы к выполнению задач по назначению в различных условиях, подготовка летного состава бригады к выполнению парашютных прыжков и обеспечение подготовки морской пехоты. Кстати, в первый день собрания 17 морпехов совершили свой первый прыжок с парашютом, - отметил подполковник Анатолий Глиненка.

Сборы продлятся до 23 августа.