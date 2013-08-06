Проверка поисково-спасательного отряда продемонстрировала их готовность действовать по назначению

Сигнал срочно выйти в море и отработать задачи в составе поисково-спасательного отряда под руководством начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Виктора Двухшорстнов получили противолодочный корвет "Тернополь", морской тральщик "Черкассы", спасательное буксирное судно "Кременец ", рейдовый водолазный катер" Ромны "и подразделение специальных операций на быстроходных катерах.

Непосредственно в море действия сил проверил временно исполняющий обязанности командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Дмитрий Шакуро.

- Такие проверки необходимы флоту прежде всего для оценки фактической способности сил выполнять подобные операции в зоне ответственности ВМС, - отметил контр-адмирал Дмитрий Шакуро, который добавил, что внезапные проверки на флоте будут практиковаться и в дальнейшем, при отработке силами и подразделениями других задач .

Временно исполняющий обязанности командующего ВМС предварительно дал высокую оценку действиям экипажей кораблей, судов и подразделений флота во время этой внезапной проверки. По мнению контр-адмирала, определенные силы в отведенное время совершили переход в район условной аварии самолета действовали четко, слаженно и оперативно.

В ближайшее время будут подведены окончательные итоги внезапной проверки.