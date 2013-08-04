Танковые и артиллерийские подразделения совершенствуют огневую подготовку

На 233-м Ровенском общевойсковом полигоне продолжаются мероприятия огневой подготовки танковых и артиллерийских подразделений воинских частей 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В частности, продолжается тренировочный сбор танкового подразделения 51 отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса, соревноваться за звание лучшего танкового взвода в Вооруженных Силах Украины.

- Военнослужащие совершенствуют свои навыки в выполнении упражнений стрельб штатным выстрелом из танка Т-64БВ и вождении боевых машин, - отметил командир танкового взвода капитан Сергей Корсун.

Для качественного проведения занятий личный состав танковой директрисы во главе с заместителем командира полигона по вооружению майором Александром Волощуком подготовил танковую директрису к стрельбе воинов танкистов, где было накрыто мишенного поле с 15 тяжелых и 15 средних подъемников. А вождение танков состоится на танкодроме, где для танкового взвода подготовлены препятствия - колейный мост, насыпь, минное заграждение, змейка.

Между тем на артиллерийской директрисе сводным подразделением 3-го реактивного артиллерийского дивизиона 15-го реактивного артиллерийского полка проводится стрельба из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".