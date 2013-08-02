В Сумах с курсов переподготовки выпустились военные, уволенные в запас

Учения проходили в течение двух месяцев при содействии Министерства социальной политики, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Ресурсного и карьерного центра для уволенных военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

28 военнослужащих 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка овладевали гражданской специальностью «Организация и управление предприятиями малого и среднего бизнеса», и получили свидетельства и сертификаты о повышении квалификации государственного образца.

– Данный проект действует на базе Сумского государственного университета с 2007 года, – сообщил председатель правления Ресурсного и карьерного центра для уволенных военнослужащих Александр Коренчук. – Опытные преподаватели вуза обеспечили слушателей необходимыми знаниями в области бизнеса для дальнейшего трудоустройства и предоставили полезные советы, которые, надеюсь, помогут военным адаптироваться к гражданской жизни.