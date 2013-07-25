В Николаеве готовят передовых авиационных наводчиков

Как рассказал руководитель учебной группы - старший преподаватель цикловой комиссии военно-специальных дисциплин (штурманской службы и боевого управления авиацией) центра подполковник Павел Джебженяк, курс подготовки специалистов длится два с половиной месяца и разделен на теоретический и практический этапы. В нем принимают участие около тридцати военнослужащих всех видов Вооруженных Сил Украины.

Освоив теорию, для практической отработки задач по специальности "передовой авиационный наводчик" слушатели курсов были отправлены в авиационных частей, дислоцированных на юге Украины. В частности, на базе 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, что на Херсонщине, они выполнили упражнения по целенаведению вертолетов на наземные цели, а в Николаеве, на базе 299-й бригады тактической авиации - упражнения по целенаведению самолетов СУ-25 на наземные цели.

Завершится курс по подготовке специалистов групп боевого управления авиации конце июля итоговыми экзаменами.