25 полетов в сложных метеоусловиях выполнили пилоты Севастопольской бригады тактической авиации

По словам командира бригады полковника Юлия Мамчура, главной целью летной смены была подготовка пилотов к несению боевого дежурства по защите воздушного пространства на южных рубежах нашего государства.

Стоит отметить, что на боевое дежурство Севастопольская бригада тактической авиации воздушного командования «Юг» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины заступила еще неделю тому назад, но летная смена дала возможность для тренировок тех летчиков, которые готовятся сменить своих товарищей.

– Теперь наиболее опытные пилоты выполняют задачи несения боевого дежурства, а между тем остальные летчики готовятся перенять у них эстафету, – сказал полковник Юлий Мамчур. – Мы также использовали летную смену для подготовки молодых пилотов к выполнению в дальнейшем самостоятельных полетов на боевых самолетах.

Во время летной смены полеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях прошли на двух типах самолетов – боевых истребителях МИГ-29 и учебно-тренировочных Л-39М «Альбатрос». В целом, в воздухе летчики Севастопольской бригады тактической авиации провели больше 20 часов.

Позитивным результатом летной смены в Крыму стало то, что пять летчиков восстановили навыки пилотирования днем в сложных метеоусловиях, в том числе – молодой пилот лейтенант Антон Генов, а еще два летчика восстановили свои навыки во время полетов ночью также в сложных метеоусловиях.