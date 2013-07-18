Украинским миротворцам в Конго вручили медали ООН "За службу миру"

В городе Гома, где находится базовый лагерь украинских миротворцев, в торжествах приняли участие Глава администрации Миссии ООН ДР Конго в провинции Северное Киву Рей Торрес, командир бригады Северное Киву бригадный генерал Поннаппа, командир бригады быстрого реагирования бригадный генерал Мвакиболва. Поздравить украинских миротворцев со знаменательным событием в их жизни также прибыли командиры иностранных контингентов в ДР Конго и персонал Миссии ООН.

Мероприятие началось с построения украинского подразделения, выносом флага ООН и национального флага, и исполнением гимна Организации Объединенных Наций и Государственного гимна Украины. Командир отдельного вертолетного отряда полковник Владимир Пастухов поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил их за добросовестное выполнение обязанностей. А командир бригады Северное Киву бригадный генерал Поннаппа поблагодарил наших соотечественников за весомый вклад в дело поддержания мира этой центральноафриканской страны.

– За время выполнения миротворческих задач вы не только повысили имидж своей страны, но и авторитет Миссии ООН в целом. Я горжусь, что рядом с нами днем и ночью выполняют задачи украинские вертолетчики. Вашей визитной карточкой является высокий профессионализм и ответственность за выполнение порученных задач, – отметил бригадный генерал Поннаппа.

В этот день в адрес украинских миротворцев прозвучало еще немало поздравлений, все они подчеркивали передовую роль отдельного вертолетного отряда в деле обеспечения мира на востоке Демократической Республики Конго.

Лейтмотивом праздника стало вручение первыми лицами Миссии ООН в ДР Конго украинским миротворцам медалей «За службу миру». А командир отдельного вертолетного отряда полковник Владимир Пастухов вручил почетным гостям сувениры на память.

В конце мероприятия перед собравшимися выступил национальный коллектив танца и песни этой африканской страны. В их концертную программу вошли песни и танцы большинства этнических групп провинции Северное Киву.

В свою очередь, повара украинского миротворческого контингента угостили участников церемонии блюдами национальной украинской кухни.

Необходимо отметить, что выполняя миротворческие задачи Миссии ООН в Демократической Республике Конго, экипажи Ми-24 2-й ротации отдельного вертолетного отряда осуществили почти четыре сотни вылетов и провели в африканском небе свыше шестисот часов. И даже сегодня, невзирая на праздничный день, украинские миротворцы выполняют полеты на разведку местности и патрулирование территории на двух Ми-24.